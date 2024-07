Il futuro di Marko Arnautovic potrebbe essere distante da Milano e dall’Inter. Su di lui si potrebbero accendere le sirene arabe.

Tra meno di una settimana, precisamente il 17 luglio, si riapriranno le porte del calciomercato in Arabia Saudita, evento che potrebbe avere ripercussioni significative anche per alcuni giocatori che militano nella Serie A italiana. Questo periodo di trasferimenti potrebbe influire sul futuro di diversi calciatori, tra cui spicca il nome di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, che potrebbe ritrovarsi al centro di trattative importanti.

Calciomercato saudita: occhi puntati sull’Inter e il Milan

L’apertura del calciomercato in Arabia Saudita sta suscitando interesse anche per i giocatori che fanno parte dei club italiani più blasonati, come l’Inter e il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Al-Ittihad, noto club saudita, durante le trattative con Pioli, ha mostrato un certo interesse per Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, e Ismael Bennacer, centrocampista del Milan. Il futuro delle trattative sarà definito a breve, con l’allenatore Blanc che dovrà decidere se proseguire su questa strada o cambiare obiettivi.

Marko Arnautovic

Il Milan e la possibile partenza di Bennacer e Origi

Il Milan potrebbe vedere la partenza di alcuni dei suoi giocatori verso l’Arabia Saudita. In particolare, Ismael Bennacer, con una clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro, potrebbe destare interesse; il suo trasferimento diventa ancora più ipotizzabile con l’arrivo previsto di Youssouf Fofana dal Monaco. Anche Divock Origi potrebbe essere una pedina di scambio interessante per i club sauditi, aperti a valutare differenti profili per rafforzare le proprie squadre.

Arnautovic: Possibile sorpresa di mercato

Un altro giocatore che potrebbe trovare nuove opportunità in Arabia Saudita è Marko Arnautovic. Nonostante non sia ufficialmente in uscita dall’Inter, il club nerazzurro sarebbe comunque aperto a valutare offerte concrete per l’attaccante austriaco. Dopo aver partecipato a Euro 2024 con la sua nazionale, Arnautovic si trova attualmente in vacanza e il suo futuro potrebbe essere indirizzato da eventuali proposte economicamente vantaggiose provenienti dai club sauditi.

