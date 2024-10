L’attaccante austriaco si sta avvicinando alla fine della sua seconda avventura in nerazzurro ed è alla ricerca di una nuova squadra. Negli ultimi mesi, il calciomercato si scuote attorno alla figura di Marko Arnautovic, il bomber austriaco le cui prestazioni all’Inter hanno suscitato non poche discussioni. Nonostante un legame evidente con il club nerazzurro, sembra che il futuro dell’attaccante classe ’89 si stia indirizzando altrove, delineando uno scenario intrigante per gli appassionati di calcio e per gli addetti ai lavori. Il rendimento Arnautovic è arrivato all’Inter la scorsa estate per poco più di 10 milioni di euro: i nerazzurri, orfani di Lukaku avevano scelto di puntare sull’usato sicuro visti anche i dubbi che c’erano allora sull’impatto di Marcus Thuram. La scorsa stagione l’austriaco ha segnato 7 reti in 35 presenze ma le sue prestazioni non sono riuscite a convincere pienamente l’allenatore Simone Inzaghi. L’addio Con il contratto in scadenza a […]

Leggi l’articolo completo Inter: Arnautovic può restare in Serie A, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG