I nerazzurri alle 18:30 affronteranno i toscani ma secondo alcune indiscrezioni la dirigenza osserverà un possibile obiettivo di mercato. L’Inter si trova attualmente ad affrontare sfide importanti sia sul campo che sul mercato. Mentre tutti gli occhi sono puntati sul turno infrasettimanale di Serie A, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando dietro le quinte per rafforzare la squadra, guardando con interesse a un giovane talento dell’Empoli che secondo alcuni ricorda Adrien Rabiot. Cambio di strategia Sebbene manchino diversi mesi all’apertura della prossima sessione di mercato (si pensa che a gennaio i nerazzurri non facciano grandi operazioni), si parla già tanto della volontà di Oaktree di ringiovanire la rosa. La nuova proprietà sembrerebbe disposta anche ad investire, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni di Suning, ma solo per profili giovani. L’obiettivo In questo contesto si inserisce l’interesse per Tino Anjorin, centrocampista anglo-nigeriano di 22 anni, che ha già mostrato il suo […]

