Alla caccia di due giovani talenti da inserire in rosa. La società rossonera è pronta a far partire l’assalto.

In questo avvio di stagione il Milan ha collezionato tanti, troppi alti e bassi. Dopo un inizio poco incoraggiante, il successo nel derby ha rinvigorito l’ambiente, che ha vissuto un nuovo down nel doppio confronto con Fiorentina e Bayer Leverkusen. Al rientro dalla sosta però, anche grazie a qualche presa di posizione forte di Fonseca, la formazione rossonera si è riscattata, portando a casa sei punti tra Udinese e Club Brugge in Champions League.

Quindi di nuovo il trend negativo dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli. I rossoneri non hanno saputo essere cinici sotto porta, mancando di qualità anche nella manovra. Tante, troppe le assenze per Fonseca che dopo la scelta ridicola di non giocare a Bologna ha dovuto affrontare il Napoli senza quasi metà dei titolari a disposizione. Tra chi era squalificato e chi non al meglio, i rossoneri hanno faticato senza i migliori leader tecnici a disposizione.

Il bilancio di Fonseca sin qui

Prima di dare un occhio al mercato, le parole del tecnico portoghese dopo ieri sera: “La mia preoccupazione principalmente è perché abbiamo preso due gol che non possiamo prendere. Abbiamo giocato comunque un calcio di qualità. Noi abbiamo creato tanto, ciò che è mancato è proprio il gol dopo le occasioni create. La squadra ha avuto sempre il gioco nella metà campo offensiva“.

Paulo Fonseca

A caccia di talenti: i nomi

In base a quanto riportato da “Calciomercato.com”, i talent scout hanno segnalato ai piani alti di via Aldo Rossi Franco Mastantuono e Thiago Fernandez. Il primo, in forza al River Plate, è già sulla bocca di molti in giro per il mondo. Malgrado la giovanissima età (la carta d’identità recita 14 agosto 2007) il talento del centrocampista brilla già come una stella che, per di più, appare già pronto al grande salto nel calcio europeo. I rossoneri si sono informati sulla fattibilità della trattativa, ma la concorrenza è serratissima. Tra i club interessati figura infatti il Real Madrid, pronta a fare sul serio per aggiudicarsi un altro gioiellino dal Sud America. Non è quindi da escludere che il Diavolo possa aumentare il pressing per due millenials di cui si sentirà parlare in un futuro non poi così lontano.

