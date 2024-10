Al termine del match contro il Napoli, in cui i rossoneri sono usciti sconfitti per 2 a 0, Fonseca è intervenuto così in conferenza stampa.

Resta tanto rammarico per il passo falso, l’ennesimo in stagione del Milan, ieri sera contro il Napoli. I rossoneri non hanno saputo essere cinici sotto porta, mancando di qualità anche nella manovra. Tante, troppe le assenze per Fonseca che dopo la scelta ridicola di non giocare a Bologna ha dovuto affrontare il Napoli senza quasi metà dei titolari a disposizione. Tra chi era squalificato e chi non al meglio, i rossoneri hanno faticato senza i migliori leader tecnici a disposizione.

Con il 2 a 0 subito contro il Napoli capolista, il Milan di Paulo Fonseca raggiunge quota tre sconfitte in campionato, rimanendo a 14 punti in classifica, con una partita da recuperare. Il gol nei primi minuti di Lukaku ha spezzato subito l’equilibrio e ha reso la gara in salita per i rossoneri, che poco prima dei 45′ minuti hanno subito il secondo gol. La squadra rossonera ha avuto lucidità e forza per provare a ristabilire il pareggio, ma agli uomini di Fonseca è mancato sempre l’ultimo passaggio o la precisione sotto porta.

Leao ancora fuori per scelta tecnica

Per la seconda volta consecutiva in campionato, la terza in tutto, Fonseca fa partire dalla panchina Rafael Leao, con al suo posto Okafor. Nelle ultime settimane queste scelte hanno fatto discutere, anche in senso positivo, segno del fatto che Fonseca ha in mano la squadra e fa le scelte in base ad essa.

Rafael Leao

La decisione su Leao, Fonseca vuole fare chiarezza così

Al termine del match tra Milan e Napoli, il tecnico rossonero Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match e fare chiarezza circa la posizione dell’esterno portoghese Leao. Queste le sue parole su un primo bilancio della squadra: “Ovviamente non mi riferisco a Leao quando parlo di abnegazione. È difficile giocare con tre esterni: Pulisic non gioca nella posizione di Leao, Okafor sì. Oggi Leao è entrato bene, ha dato delle buone risposte. Poi se siamo onesti guardiamo la partita di Okafor, che ha giocato bene. È difficile per me decidere in questo momento. Leao sta tornando in forma, per me questa è la cosa più positiva“.

