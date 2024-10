Per i rossoneri arriva la terza sconfitta in Campionato: contro il Napoli, finisce 2 a 0 a favore della squadra partenopea.

Dopo i tre punti conquistati faticosamente contro l’Udinese e il match rinviato contro il Bologna, il Milan di Paulo Fonseca esce con zero punti dalla sfida casalinga contro la capolista Napoli di Antonio Conte: ad aprire le danze del match è l’ex nerazzurro Romelu Lukaku, che trova il vantaggio per gli azzurri nei minuti iniziali della partita. Il Milan nella parte centrale della prima frazione di gioco sembra averne per recuperare lo svantaggio, ma poco prima del 45′ Kvaratskhelia porta il Napoli sul 2 a 0.

Nella seconda frazione, è il Milan a comandare il gioco, con il Napoli che si rende pericoloso davanti a Maignan due sole volte. La squadra rossonera prova di tutto per recuperare lo svantaggio, si vede annullare un gol a Morata per fuorigioco e spreca tanto sotto porta, con il muro partenopeo che regge l’avanzata del Diavolo.

Oltre al danno la beffa

Nonostante questo, la squadra si è impegnata e ha dato tutto, ancora una volta, senza però trovare la via dei punti. Meritata quindi la vittoria del Napoli di Conte, sempre più primo in classifica. Problemi anche sul fronte infortunati. Si è aggiunto anche l’infortunio Matteo Gabbia, e quindi per il Milan è un’emergenza in piena regola per quel che riguarda la difesa. L’italiano è addirittura in dubbio per la sfida contro il Real Madrid di martedì prossimo.

Matteo Gabbia

Il bilancio di Fonseca dopo il Napoli

Al termine del match tra Milan e Napoli, che ha regalato i tre punti alla squadra di Conte, ai microfoni di DAZN è intervenuto Paulo Fonseca, allenatore del Milan. Queste le sue parole sul match, in cui ha visto comunque un buon Milan: “Sono sempre responsabile per quello che succede dentro al campo e mi prendo la responsabilità. Non è facile cominciare la partita con il gol del Napoli dopo 5 minuti: il risultato dice due a zero per loro, ma noi abbiamo creato le occasioni più chiare. Abbiamo giocato un calcio propositivo, con qualità, che non è facile contro il Napoli.

