Il Milan fá la partita contro un Napoli solido ma va sotto subito per un errore del centrale serbo. Riprende a creare fino all’incertezza di Mike Maignan che costa il due a zero. Così riprendersi diventa dura..

In un mondo del calcio dove l’equilibrio tra attacco e difesa è fondamentale, la fragilità difensiva può costare cara. Questo è il monito che emerge dalla recente prestazione del Milan, squadra che, nonostante un dominio territoriale e una maggiore propensione all’attacco, ha dovuto cedere di fronte alla maggiore efficacia del Napoli.

Il match ha rivelato alcune crepe significative nella retroguardia rossonera, che, insieme ad una prestazione non ottimale del portiere, hanno contribuito a un amaro esito.

La difesa messa alla prova

Il gol del vantaggio del Napoli è stato emblematico di una serie di difficoltà tattiche e individuali nella difesa del Milan. Un errato passaggio di Maignan ha innescato una veloce risposta del Napoli, culminata con il gol di Lukaku, che ha saputo sfruttare al meglio un momento di vulnerabilità sia in fase di posizionamento che di contrasto di Pavlovic. Questo episodio ha messo in evidenza non solo la difficoltà nel mantenere la concentrazione su passaggi critici ma anche nella gestione di attaccanti potenti come Lukaku.

Scontro tra titani

L’inefficienza in difesa è stata sottolineata dall’incontro, letteralmente fisico, tra Pavlovic e Lukaku. Il difensore serbo, soprannominato “l’Animale” per la sua stazza e forza, è stato superato con sorprendente agilità da Lukaku, che ha evidenziato come anche i difensori più robusti possano essere messi in difficoltà da avversari di pari potenza. Questo duello ha simboleggiato la sfida continua che esiste nel calcio moderno, dove la fisicità deve essere supportata da intelligenza tattica e reattività.

Strahinja Pavlovic

La questione del portiere

Anche Maignan non è stato esente da critiche. La mancanza di reattività sul tiro di Kvaratskhelia, che ha portato al secondo gol del Napoli, ha messo in luce problemi che vanno oltre la semplice serata no. La sua prestazione insicura, con passaggi imprecisi e respinte insicure, ha contribuito a una sensazione generale di incertezza nella retroguardia milanista. Questa incertezza non è un caso isolato, come dimostra il fatto che il Milan ha subìto almeno due gol in metà delle partite ufficiali giocate fino ad ora, rivelando una tendenza preoccupante alla permeabilità difensiva.

