Un Milan col pallino del gioco ma inconsistente si fa infilare due volte dal Napoli di Conte. Non del tutti insufficienti gli uomini di Fonseca ma pesa o gli errori dei singoli in un match stregato

MILAN

5,5

Tra primo e secondo gol del Napoli, una buona reazione. Ma restano i gravi errori difensivi

Fonseca 5,5

Tante assenze, ma la squadra parte male e va subito sotto. Quinto ko in 12 gare, 7 punti in meno rispetto a un anno fa. Il treno scudetto è già andato?

Morata 6,5 Generoso, arretra per recuperare il pallone e creare spazi. Un assist di tacco (da applausi) non sfruttato e un gol di testa annullato dal Var. Sfortunato.

IL PEGGIORE

5

Maignan

Respinge con difficoltà un tiro- cross di Di Lorenzo. Sulla rasoiata del 2- 0 di Kvara però è in ritardo e sbaglia il passaggio da cui nasce 1-0.

Emerson Royal 5

Contro Kvara va spesso in apnea. Quando il georgiano si accentra, fatica

a limitarlo e in avanti gli manca il cross che può far male. Serve qualcosa in più.

Thiaw 5,5

Non bene nell’azione dell’1- 0 quando è troppo avanzato e non guarda Pavlovic. Per il resto lotta e

imposta bene. Al posto di Gabbia, non convince del tutto.

Pavlovic 5,5

Spazzato via da Lukaku in occasione del vantaggio. Poi si riprende e lotta bene contro Big Rom, ma l’errore iniziale pesa molto nell’andamento della sfida.

Terracciano 5,5

Non colma il vuoto lasciato dallo squalificato Hernandez. Pensa

soprattutto a non dare spazio a Politano: spinge poco e perde troppi duelli.

Fofana 5,5

Sul raddoppio del Napoli va molle su Kvara. In mezzo al campo stavolta corre arrivando spesso un secondo in ritardo. Troppi spazi da coprire anche per lui.

Musah 6

In campo complice la gastroenterite d Pulisic, è vivo: sfiora un gol e un altro se lo divora. Bene a livello di corsa, ma non sempre lucido. Chiude terzino destro.

Samuel Chukwueze

Chukwueze 6,5

Ha voglia e gamba. Prova di continuo l’uno contro uno e dà la scossa partendo da destra e

accentrandosi. Meglio nel primo che nel secondo tempo.

Loftus- Cheek 5,5

Fa il trequartista, va in pressione e quando Morata arretra, diventa lui il centravanti. Un colpo di testa parato da Meret, ma non è quello dello scorso anno.

Okafor 5,5

Non ha lo spazio per la giocata. Ci

prova soprattutto accentrandosi, ma il Napoli, con Di Lorenzo e Politano, è preparato e lo costringe a scaricare palla.

Pulisic 6

Dentro anche se non è al top, si

piazza dietro Morata facendo arretrare Loftus. Lavora bene alcuni palloni, conclude, ma stavolta non incide neppure

lui.

Leao 6

Entra al posto di Okafor e vuole dimostrare qualcosa. Un paio di dribbling, un tiro alzato in angolo da Meret e in generale più vivacità del solito. Al Milan serve al 100%

Camarda S. V.

Dentro nei minuti finali per affiancare Morata, ha poche occasioni per mettersi in mostra. Esordio stagionale in Serie A senza sorrisi.

