Marko Arnautovic, nuovo attaccante dell’Inter, ha parlato degli obiettivi con il club nerazzurro. I dettagli

Marko Arnautovic, nuovo attaccante dell’Inter, ha parlato a Sportmediaset.

PAROLE – «Vincere la prima partita è stato importantissimo, sono molto contento di essere tornato e già quando sono entrato a San Siro ho provato un’emozione forte, ero già emozionato all’arrivo allo stadio. Quando sei all’Inter bisogna vincere, è importante lottare per la seconda stella: voglio aiutare dentro e fuori dal campo. Altro triplete? Prima di tutto lo scudetto, lotteremo per la seconda stella. Il Triplete… non è facile. Anche tredici anni fa nessuno ci credeva a inizio stagione, non si sa mai. Ma non è facile, bisogna fare tanto, non posso dire a inizio stagione dove arriveremo. Sarebbe un sogno per tutti noi giocatori e per il club. La prima rivale è sempre il Milan, a Milano c’è uno dei derby più grandi al mondo. In questo mercato hanno rafforzato la squadra ma non abbiamo paura di nessuno».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG