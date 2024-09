Il 16enne arriva dal Sibenik e si unirà all’under 17 di Samir Handanovic

Nell’ambiente calcistico, la ricerca di nuovi talenti è una componente cruciale per il successo a lungo termine di una squadra. L’Inter sembra aver messo gli occhi su una giovane promessa che potrebbe rappresentare il futuro della squadra nerazzurra. La firma di Dominik Kartelo, centrocampista della classe 2008, segna un momento importante nella strategia di scouting e sviluppo giovani del club milanese.

Una giovane promessa per l’Inter

Dominik Kartelo non è un nome noto al grande pubblico, ma nel mondo dello scouting calcistico, il suo trasferimento all’Inter è stato accolto con grande interesse. Proveniente dal Sibenik, un club croato noto per la sua attenzione al settore giovanile, Kartelo è visto come uno dei talenti emergenti più promettenti della sua generazione. La sua posizione in campo come centrocampista rivela le necessità future dell’Inter di avere giocatori versatili e tecnicamente preparati, capaci di adattarsi alle diverse esigenze tattiche.

Samir Handanovic

Un approccio mirato allo sviluppo

Il passaggio di Kartelo all’Inter non è solo una scommessa sul futuro, ma anche una conferma dell’approccio del club milanese verso lo sviluppo dei giovani talenti. Affidare la formazione Under 17 a Samir Handanovic, ex portiere e leggenda dell’Inter ora reinventatosi in un ruolo tecnico, sottolinea ulteriormente questo impegno. La scelta di Handanovic come guida tecnica per i giovani dimostra la volontà dell’Inter di fornire ai propri talenti emergenti una figura di riferimento con grande esperienza sia in campo che fuori.

Strategie di scouting e l’operazione Kartelo

L’arrivo di Kartelo è il risultato di una precisa operazione di scouting e negoziazione, condotta con competenza da Boris Perkov e Ismet Dizdarevic. La capacità di identificare e assicurarsi giovani calciatori di potenziale internazionale è fondamentale in un calcio sempre più globalizzato e competitivo. Il lavoro di Perkov e Dizdarevic nell’individuare e portare a termine l’affare Kartelo evidenzia l’importanza di una rete di osservatori e intermediari qualificati nello sviluppo della strategia sportiva di un club

