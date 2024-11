La scorsa estate la nuova proprietà dei nerazzurri aveva stoppato sul nascere un paio di trattative con svincolati: il motivo era solamente l’età degli obiettivi in questione. In casa Inter, le mosse di mercato in vista della prossima stagione si stanno delineando seguendo dei criteri ben precisi, che trovano la loro radice nella gestione e nelle decisioni dell’asset fondamentale della società, la Oaktree Capital Management. Quest’ultima, con le sue scelte, sta tracciando un vero e proprio canone che i dirigenti dell’Inter dovranno seguire con attenzione. La nuova strategia I nerazzurri si apprestano ad affrontare il mercato dei trasferimenti, probabilmente la prossima sessione estiva e non già a gennaio, tenendo conto di nuove direttive mirate all’ottimizzazione delle risorse e alla pianificazione di una squadra competitiva, proiettata sul futuro. Elemento chiave di questa strategia è l’attenzione per quei giocatori che, giunti a fine contratto, possono essere acquisiti a costo zero. La ricerca […]

