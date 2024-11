La rosea oggi in edicola promuove quasi tutti i nerazzurri dopo l’ottima vittoria contro i Gunners. Ecco i voti dei ragazzi di Simone Inzaghi. INTER 6,5Blocco squadra molto basso, quasi un inedito per l’Inter di Inzaghi. E la scelta paga L’ALLENATOREInzaghi 7Turnover, tre punti e classifica quasi perfetta dopo quattro giornate: si, missione compiuta. Tira fuori una novità della sua era nerazzurra: il 5-4-1 IL MIGLIORE Dumfries 7Il diavolo in corpo, manda ai matti l’Arsenal. La traversa è un gioiello sfortunato. Salva sulla linea: è l’assicurazione sui tre punti IL PEGGIOREFrattesi 5A lungo oscurato, si accende solo a tratti, come quando serve un buon pallone a Taremi. Ha un gran motore,ma a volte servono anche i giri bassi Sommer 6,5Uscita complicata assai rischiosa su Merino nel primo tempo, si lunga a deviare angolo un sinistro a giro di Havertz. Per una era, anche lanci lunghi coi piedi Pavard 6,5Grande sostanza, […]

