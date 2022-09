Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha parlato in conferenza stampa dal ritiro albanese: cosa ha detto il giocatore

Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, ha parlato dal ritiro della Nazionale albanese.

LE PAROLE – «È normale che non abbia giocato molto, ho 20 anni e sono arrivato in una squadra molto forte, ma devo essere paziente, perché davanti ho un giocatore molto bravo come Brozovic che gioca nel mio ruolo e sto imparando molto da lui».

CONTINUA SU INTERNEWS24

L’articolo Inter, Asllani: «Normale non giocare, devo avere pazienza» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG