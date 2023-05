Tutto pronto a San Siro per l’ultima gara casalinga della stagione degli uomini di Inzaghi.

L’Inter cerca il pass per la prossima edizione della Champions League e spera di coglierlo stasera contro l’Atalanta. Il turnover di Inzaghi è ridotto all’osso, di fatto partono dalla panchina solo Darmian e Dzeko; per il resto gioca la formazione titolare. Gasperini sceglie due trequartisti ed il solo Hojlund in attacco; ecco le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. All.: Gasperini.

