Ecco le pagelle di Lautaro Martinez dopo l’ottima prova durante Inter-Atalanta: svegliatelo il 10 giugno

Le pagelle di Lautaro Martinez dopo il successo dell’Inter contro l’Atalanta sono tutte stellari, proprio come la prova dell’argentino:

Le pagelle di Lautaro

Gazzetta dello Sport 7,5 – Sta come mai in questa stagione: un gol, un assist, il piede sul secondo gol. Ora mettetelo a riposo e svegliatelo la mattina del 10 giugno

Corriere dello Sport 8 – L’intesa con Lukaku è una garanzia di vecchia data. Gli dà una rinfrescata in occasione del gol che sblocca il match e nel finale chiude la faccenda a porta vuota. Oltre ai singoli prodigi c’è la solita grande prestazione

Tuttosport 7,5 – Segna il gol che chiude il match dopo una partita di grandi numeri e tanti colpi presi

TMW 7,5 – L’Argentina non lo convoca per dargli la possibilità di curare la caviglia, vecchio tormento anche nei giorni del mondiale. Sarà… A San Siro, il Toro sembra stare benissimo: innesca Lukaku, dà il via all’azione del raddoppio con un’apertura di prima alla Totti, ringhia su tutti i palloni. Nel finale corona con la rete una prova sontuosa

L’articolo Inter-Atalanta: le pagelle stellari di Lautaro proviene da Inter News 24.

