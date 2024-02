Simone Inzaghi lavora alla miglior formazione dell’Inter da schierare martedì 20 febbraio contro l’Atletico in Champions

Il mini-turnover con la Salernitana è ormai un ricordo lontano per l’Inter.

Simone Inzaghi ha deciso di mantenere invariata la formazione per l’ottavo di Champions League contro l’Atletico Madrid, eccezion fatta per de Vrij al posto di Acerbi, infortunato. Darmian e Dimarco prenderanno il posto di Dumfries e Carlos Augusto sugli esterni dopo le loro ottime prestazioni.

Frattesi partirà dalla panchina come primo cambio. Il resto della formazione vede Sommer in porta, Pavard e Bastoni (con de Vrij) in difesa, Mkhitaryan e Barella ai lati di Calhanoglu, e Thuram e Martinez in attacco. L’allenamento inizierà oggi con le consuete sedute video, seguito da un allenamento a mezzogiorno lunedì. Martedì mattina, la squadra si ritroverà ad Appiano per la rifinitura prima della partita serale a San Siro.

