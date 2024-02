Tutto pronto per la partita di Champions League Inter-Atletico Madrid, pioggia di stelle a San Siro, ecco gli ex in tribuna

Pioggia di stelle a San Siro in previsione del prossimo big match di Champions League Inter-Atletico Madrid. Oltre ad alcuni dei calciatori più blasonati del panorama mondiale in campo, ci sarà infatti una vera e propria parata di ex nerazzurri nella tribuna dello Stadio Giuseppe Meazza.

Di chi parliamo? Lo ha svelato quest’oggi La Gazzetta dello Sport. Palacio, Galante, Berti, Cruz, Pandev sarebbero i cinque osservati speciali per l’incontro. Tutti, come spiegato, ex talenti del club lombardo pronti a gustarsi la sfida europea.

L’articolo Inter-Atletico Madrid, a San Siro pioggia di stelle: presenti questi cinque ex proviene da Inter News 24.

