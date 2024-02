Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa pre Inter-Atelrtico Madrid, ecco svelto il suo pensiero sulla squadra di Simone Inzaghi

Diego Simeone ha avuto modo di intervenire in conferenza stampa prima di Inter-Atletico Madrid. Ecco la risposta sulla partita ed il suo pensiero sui nerazzurri, onestà o pretattica

INTER-ATLETICO MADRID – «Beh, dobbiamo pensare che l’Inter è tra le 4-5 migliori squadre d’Europa. In campionato lo sta dimostrando, per come giocano davanti, per una finale straordinaria contro il City. Mi piace tanto come gioca, l’ho sempre detto, giocano in modo concreto e semplice per come lo intendo io. Come ha detto Koke lavorano a livello collettivo in maniera importante, ma chi vincerà più contrasti avrà più possibilità di vincere».

L’articolo Simone enigmatico: «L’ho sempre detto, il mio pensiero sull’Inter è questo» proviene da Inter News 24.

