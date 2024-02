Inter-Atletico Madrid è la prossima partita di Champions League, un vip americano è atteso in tribuna, ecco di chi parliamo

Inter-Atletico Madrid sarà la notte delle stelle dentro e fuori dal campo. I nerazzurri sono infatti pronti ad illuminare San Siro nella notte (forse) fino a questo momento più attesa della stagione e far sognare così i propri tifosi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport a tal proposito, il club meneghino potrà contare su di un fan speciale in più presente allo Stadio: Kanye West.

Il rapper di Chicago è infatti atteso in tribuna autorità per assistere all’incontro. Il motivo? Ye si esibirà pochi giorni dopo a Bologna, ragione per cui in questo momento si trova in Italia. Ma non solo, come è oramai noto nell’ultimo album dell’artista: “Vultures 1″ (prodotto insieme a Ty Dolla Sign), sono presenti ben due brani con cori della Curva Nord campionati ed inseriti nella traccia. Insomma, il legame tra Kanye e l’Inter è sempre più forte.

L’articolo Inter-Atletico Madrid, guarda chi si vede: in tribuna un super Vip dall’America proviene da Inter News 24.

