Inter Atletico Madrid, non solo Morata: Simeone spera di recuperare anche lui! Le ultime sull’infermeria dei colchoneros

Manca poco ad Inter Atletico Madrid di martedì sera ed aumentano le speranze degli spagnoli di recuperare Alvaro Morata. Il centravanti, infortunatosi nella gara contro il Siviglia, oggi è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e spera in una convocazione per la sfida di Champions League contro i nerazzurri.

Come riferisce Marca, non è il solo calciatore infortunato che spera nel recupero in extremis. Anche Gabriel Paluista, alle prese con un fastidio alla zona addominale, potrebbe partire con la squadra per Milano.

