Spettacolo ed atmosfera da brividi a San Siro dopo il gol di Lautaro Martinez nel corso di Inter-Atalanta: il video dei nerazzurri

L’Inter sottolinea la splendida coreografia realizzata dai propri tifosi in occasione del gol del 3 ad 1 di Lautaro Martinez contro l’Atalanta. San Siro è tornato ad illuminarsi, proprio come aveva fatto contro il Benfica in Champions League: torce dei telefonini accese e atmosfera da brividi per caricare la squadra in vista della Finale di Istanbul contro il Manchester City e per ringraziarli della matematica qualificazione alla prossima Champions League.

Questo il video pubblicato sui canali social ufficiali del club nerazzurro.

