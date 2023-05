L’attaccante belga ci ha messo moltissimi mesi ma alla fine ha ritrovato una condizione fisica ottimale; l’argentino invece è quasi sempre stato al top.

L’Inter tutta ha ritrovato una condizione fisica invidiabile nel momento decisivo della stagione: i passi avanti di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic sono stati giganteschi in tal senso.

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

Libero, dopo aver sottolineato che Lautaro Martinez è indubbiamente alla sua miglior stagione in carriera, evidenzia che se il belga fosse sempre stato questo di adesso, la squadra di Inzaghi avrebbe vinto lo Scudetto. Toro e Big Rom ieri hanno dato spettacolo ma sono diverse settimane che si trovano a memoria come avveniva quando c’era Conte. Ora la patata bollente passa ad Inzaghi in vista della finale di Champions: chi al fianco del numero 10?

L’articolo L’Inter riscopre la Lu-La ma anche un grosso rammarico proviene da Notizie Inter.

