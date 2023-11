I dirigenti nerazzurri non vorrebbero toccare la rosa in questo inverno anche se vanno poste le basi per eventuali acquisti a parametro zero.

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW ha fatto il punto sul mercato dell’Inter; ecco quanto scritto nel consueto editoriale. “Anche l’Inter è sempre attenta alle occasioni, soprattutto a quelle a parametro zero, in ogni settore. Se per la difesa un obiettivo molto concreto è Djaló, per il centrocampo resta viva la pista Soucek. Il club nerazzurro non tralascia nulla e segue con interesse l’evoluzione della situazione Zielinski“.

Piotr Zielinski

Gli scenari

“Il centrocampista offensivo del Napoli in estate ha avuto l’opportunità di trasferirsi in Arabia ma poi ha scelto di rimanere in azzurro un altro anno. L’opzione rinnovo con il Napoli è ancora viva ma se la questione si dovesse arenare, Marotta e Ausilio sono pronti ad entrare in campo. Il polacco per la sua duttilità tattica è un’ipotesi per molte squadre, Juventus compresa”.

In avanti

“Per l’attacco resta viva la soluzione Taremi. Il fatto che il centravanti del Porto non abbia in ponte di allungare il suo contratto con la società portoghese lo rende particolarmente appetibile. È un attaccante di esperienza e che potrebbe essere molto utile. L’Inter sta valutando anche come eventualmente ridisegnare il settore offensivo l’anno prossimo. Il gradimento c’è ma ancora non è stato predisposto l’assalto definitivo. È chiaro che nel caso l’Inter proverà a bloccarlo per la prossima stagione”.

