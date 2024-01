L’Inter ha pubblicato sui social le immagini dei giocatori in volo per Ryad, mentre si scambiano sorrisi sull’aereo: eccole

E’ stato il viaggio più pazzo del mondo quello dell‘Inter in direzione di Ryad, dove venerdì scenderà in campo con la Lazio per la semifinale della Supercoppa italiana.

Ecco i nerazzurri, felici e sorridenti, mentre si godono il viaggio in direzione della gloria. L’atterraggio è avvenuto intorno alle 20.20 .

L’articolo Inter atterrata a Ryad dopo il volo più pazzo del mondo! -FOTO proviene da Inter News 24.

