Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto a Radio 24, dove si è espresso sulle critiche a Inzaghi per i cambi contro la Real Sociedad

Auriemma non ci sta e prende le difese di Simone Inzaghi dopo la partita tra Inter e Real Sociedad:

«Non possiamo criticare solo per questi cambi, siamo solo a settembre. Se questa squadra continua così come sta facendo, può fare bene. Io stimo molto l’Inter di quest’anno, è solida e aggressiva, non teme gli avversari»

L’articolo Inter, Auriemma: «Inzaghi? Non capisco le critiche ai suoi cambi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG