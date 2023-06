L’estremo difensore camerunese potrebbe lasciare i nerazzurri dopo solamente una stagione: lo cerca il suo vecchio allenatore all’Ajax.

Il direttore sportivo Piero Ausilio è stato segnalato in Inghilterra per vicende di calciomercato. Secondo il Corriere della Sera il dirigente parlerà anche col Manchester United di Andre Onana: i Red Devils dovrebbero perdere a parametro zero De Gea.

Gli inglesi potrebbero presto offrire 50 milioni di euro, i nerazzurri sperano di arrivare a 60 con i bonus. Non sarebbe per nulla una cessione a cuor leggero ma i soldi servono per il mercato in entrata (nuovo portiere, Frattesi e Lukaku). Sono due le possibili strade per la successione del camerunese: una economica, Yann Sommer in prestito dal Bayern Monaco, e l’altra meno ma più di prospettiva, Giorgi Mamardashvili del Valencia.

L’articolo Inter: Ausilio a Manchester per trattare la possibile cessione di Onana proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG