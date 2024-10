Il direttore sportivo nerazzurro ha assistito alla gara di ieri pomeriggio all’U-Power Stadium. L’Inter dimostra di perseguire una strategia di mercato attenta e lungimirante, rivolgendo l’attenzione non solo a giocatori già affermati ma anche a giovani promesse capaci di apportare energia e nuove dinamiche alla squadra. L’obiettivo sembra essere quello di costruire un mix equilibrato tra esperienza e gioventù, in grado di garantire alla squadra competitività sia nel breve che nel lungo termine. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, secondo Calciomercato.it ha assistito alla partita tra Monza e Roma, conclusasi sull’1-1, per monitorare possibili obiettivi di mercato. Il difensore Tra i giocatori monitorati, spicca Andrea Carboni. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, era già stato oggetto di interesse dell’Inter nei mesi precedenti, prima che la squadra optasse per l’acquisto di Tomas Palacios. Sull’italiano c’è anche la Fiorentina. Possibile derby per il mediano Un altro nome che riscuote interesse […]

