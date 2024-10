Il terremoto giudiziario che stanno vivendo le curve milanesi ora vive il momento degli interrogatori coi protagonisti di Inter e Milan coinvolti Nel cuore dello sport più amato d’Italia, il calcio, emerge un’inchiesta che scuote i pilastri di due delle squadre più rappresentative, Inter e Milan, portando alla luce questioni delicate che trascendono il rettangolo di gioco. Questo scenario coinvolge figure di spicco delle due società e solleva dubbi sulla natura dei legami tra i club e il mondo ultras, con particolare attenzione alle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta. Intrecci tra calcio e legalità L’attenzione dei magistrati si concentra sugli intensi legami tra alcuni rappresentanti di Inter e Milan e i capi ultras, ora sotto inchiesta. Al centro dei riflettori ci sono Simone Inzaghi e Javier Zanetti per l’Inter, mentre per il Milan è il turno di Davide Calabria. Queste personalità sono state chiamate in qualità di persone informate sui fatti, […]

