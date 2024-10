Dopo un inizio stentato l’ultima settimana ha restituito ad Inzaghi l’Inter che conosceva e sono tanti i lati positivi che sono ora evidenti.. L’Inter ora punta a consolidare la propria supremazia nel panorama calcistico italiano. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha messo nel mirino il prossimo appuntamento di campionato contro il Napoli, previsto per il 10 novembre allo stadio San Siro, con l’obiettivo di replicare il successo conseguito l’anno scorso dopo la pausa di ottobre e scavalcare i partenopei in testa alla classifica. Importanza degli scontri diretti La convinzione di Inzaghi è che gli scontri diretti giocano un ruolo chiave nella corsa allo scudetto. La sfida ai bianconeri del 27 ottobre rappresenta un’occasione da non perdere per l’Inter, che mira a riscattarsi dopo aver lasciato per strada punti preziosi contro squadre considerate più abbordabili. Nonostante un inizio di stagione con qualche battuta d’arresto, il periodo attuale sembra essere propizio, […]

Leggi l’articolo completo Inter, ora le cose iniziano a girare! Quante belle risposte dai nerazzurri.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG