Il francese è capocannoniere della Serie A e in questo inizio di stagione si è letteralmente caricato l’Inter sulle spalle nei momenti più importanti.. La storia di Marcus Thuram all’Inter sta assumendo i contorni di un racconto da protagonista, superando la figura di semplice comprimario al fianco di Lautaro Martinez. L’attaccante francese ha recentemente incantato i tifosi nerazzurri con una performance stellare, che lo ha visto siglare la sua prima tripletta nel calcio italiano, eventi che non solo innalzano il suo profilo ma lo proiettano in vetta alla classifica capocannonieri della Serie A, a pari merito con Matteo Retegui. Ma Thuram non si ferma qui: le sue ambizioni e i suoi obiettivi si estendono ben oltre l’ambito nazionale, mirando a lasciare un’impronta anche con la maglia della nazionale francese. Una tripletta da ricordare La recente partita contro il Torino è stata la cornice ideale per la celebrazione delle capacità goleador […]

