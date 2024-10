Dopo la convincente vittoria contro il Toro ed i passi falsi di Juventus e Milan, i nerazzurri appaiono i rivali diretti del Napoli di Antonio Conte L’Inter, al rientro dalla sosta, si preparerà ad una fase cruciale della stagione, mirando a ripetere l’impresa scudettistica dell’anno scorso. La squadra, guidata da Simone Inzaghi, naviga tra opportunità e sfide, tenendo d’occhio la vetta della classifica con determinazione e strategia. La pianificazione di Inzaghi e il contributo stellare dei giocatori come Marcus Thuram emergono come elementi centrali in questa corsa al titolo, illuminando il percorso dei nerazzurri fra campionato e competizioni europee. L’incrocio decisivo con il Napoli Una data segnata in rosso nel calendario dell’Inter è quella del 10 novembre, quando i nerazzurri ospiteranno il Napoli a San Siro. Questo match, considerato da molti un vero e proprio scontro diretto per l’ambizione scudetto, potrebbe delineare le gerarchie in cima alla Serie A. La […]

Leggi l’articolo completo Inter, sfida al Napoli! Al rientro dalla sosta i nerazzurri ambiscono a mettere la quarta.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG