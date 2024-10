I nerazzurri stanno monitorando la crescita del figlio di un centrocampista rossonero ma probabilmente non sono i soli. Nel mondo del calcio, l’attenzione si sposta continuamente verso nuovi talenti che possano rinfrescare le rose e garantire successo a lungo termine. In questo contesto, l’Inter mostra un interesse particolare verso strategie di mercato volte a investire in giovani promesse. D’altronde le linee guida della proprietà Oaktree sono chiare: puntare su giocatori che abbiano un ampio margine di crescita. Questo approccio cerca di bilanciare la competitività sportiva con una gestione economica sostenibile, delineando un piano di sviluppo che dovrebbe portare il club a consolidarsi non solo in Italia ma anche nel panorama calcistico europeo. Il profilo del figlio d’arte Al centro delle voci di mercato, secondo Inter Live, c’è Ruben van Bommel, giovane talento dell’AZ Alkmaar e figlio dell’ex centrocampista Mark. Nato nel 2004, dimostra già doti di spicco che lo rendono […]

Leggi l’articolo completo Inter: possibile duello di mercato con il Milan per il figlio d’arte, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG