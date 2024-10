L’attaccante olandese è stato la scorsa estate un obiettivo dei nerazzurri, anche se su di lui erano più forti i rossoneri. Negli ultimi tempi, uno dei nomi che ha fatto molto parlare gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori è quello di Joshua Zirkzee. Dopo una stagione esaltante con il Bologna in Serie A, sotto la guida di Thiago Motta, l’olandese è approdato al Manchester United, attirato dal prestigio e dalle possibilità offerte dal celebre club inglese. Tuttavia, il percorso del giovane attaccante nei Red Devils non si sta rivelando né facile né immediatamente produttivo, tanto da alimentare già i rumor di un suo possibile ritorno in Serie A. L’esperienza inglese Arrivato al Manchester United con grandi aspettative, Joshua Zirkzee sta vivendo un periodo complicato. Nonostante le 6 presenze in Premier League, il suo apporto si è concretizzato in 1 solo goal.Nella partita contro il Tottenham, tra l’altro, […]

