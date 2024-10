Loftus-Cheek non sta brillando e, nelle prossime sessioni di mercato, potrebbe far ritorno in Premier. Spunta un’idea di scambio clamoroso. Nel mondo del calcio, le stagioni possono cambiare il destino di un giocatore tanto quanto le partite stesse. Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese attualmente in forza al Milan, sta vivendo un momento di transizione sotto la guida del nuovo allenatore, Paulo Fonseca, che sta ridefinendo il suo ruolo in campo. La situazione potrebbe portare Loftus-Cheek a cambiare aria, vista l’esigenza del Milan di rinnovarsi in alcune aree chiave del campo. Questo scenario apre una serie di possibilità e speculazioni sul suo futuro e su come il club milanese potrebbe muoversi nelle prossime sessioni di calciomercato. Cambiamenti tattici e sfide Con l’arrivo di Paulo Fonseca alla guida tecnica del Milan, Loftus-Cheek ha visto mutare il proprio impiego in campo. Inizialmente impiegato come trequartista sotto la gestione di Stefano Pioli, il giocatore inglese […]

