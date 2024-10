Gli affari tra Milan e Juve potrebbero non fermarsi a Kalulu. Circola una nuova e clamorosa indiscrezione per gennaio. In questi ultimi giorni, il calciomercato ha iniziato a movimentarsi in maniera particolarmente intensa, catalizzando l’attenzione e suscitando emozioni contrastanti tra i tifosi del Milan. Uno dei trasferimenti che ha più scosso l’ambiente è stato quello di Pierre Kalulu alla Juventus, il cui impatto immediato sul campo non ha tardato a manifestarsi. Mentre si discute ancora delle ripercussioni di questa operazione, giungono indiscrezioni su una nuova possibile trattativa tra i due storici rivali italiani, che potrebbero vedere un altro rossonero percorrere lo stesso cammino del difensore francese in estate. Milan e Juve infatti potrebbero dare vita a un nuovo intreccio di mercato. L’impatto di Kalulu sulla Juventus Kalulu, ex difensore del Milan, ha dimostrato le sue qualità nella recente vittoria della Juventus contro la squadra di Lipsia in Champions League. La […]

