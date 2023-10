Le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, sull’impatto di Marcus Thuram in nerazzurro. I dettagli

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a Il Pertini Radio.

PAROLE – «Inizio di stagione? Positivo, non era facile, tutte le stagioni iniziano con difficoltà. La vera difficoltà è stata iniziare avendo cambiato 12 giocatori, i rischi ci sono quando cambi tanto, pur avendo perso gente come Handanovic e D’Ambrosio. I nuovi si sono calati benissimo nella realtà, con qualche inciampo, ma fanno parte del percorso. Chi scelgo tra Thuram e Lukaku? La mia risposta è molto più semplice rispetto a quella di Marotta. Thuram assolutamente perché è un ragazzo che ha voluto l’Inter, l’ha scelta almeno quanto noi abbiamo scelto lui. Già 2 anni fa avevamo chiuso l’operazione con lui, poi si fece male a pochi giorni dall’accordo. Ma non ci siamo mai dimenticati di lui e lui evidentemente non si è mai dimenticato di noi. Anche quando sono arrivate altre società, che ora negano di averlo trattato e invece ci sono state, lui ha scelto l’Inter come l’Inter ha scelto lui».

