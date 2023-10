Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, ha parlato della sua esperienza sulla panchina del Cagliari

Walter Zenga ha parlato del Cagliari sul proprio profilo Instagram.

PAROLE – «Ho firmato con il Cagliari il primo marzo dopo 13 partite senza vittorie. Una settimana ed è iniziato il lock down. Ho vissuto ad Asseminello per due mesi con il Direttore Sportivo e due assistenti Max Canzi e Gianni Vio. La squadra è tornata ad allenarsi il 18 maggio. Un mese di allenamenti senza amichevoli. Dal 20 giugno al 3 agosto: 13 partite in tutto. In tutto questo ho firmato un contratto che prevedeva il rinnovo automatico solo se arrivavo nei primi 10. Sarò scemo? Risposta: SI. Ciononostante è stata una grande esperienza e soprattutto ho conosciuto un popolo eccezionale».

