Il Crotone ha deciso ufficialmente di revocare l’esonero dell’allenatore Lamberto Zauli. Tutti i dettagli in merito

Tramite una conferenza stampa eccezionale, il Crotone ha ufficializzato la revoca dell’esonero di Lamberto Zauli. Di seguito le parole del direttore generale Raffaele Vrenna e del capitano Gigliotti.

VRENNA – «Ciò che è successo oggi è molto particolare. Da apprezzare dal punto di vista umano. Ieri si era deciso di dare una scossa all’ambiente, in particolare c’era questa voglia da parte del Presidente. Poi è venuta la squadra da me e si sono assunti le proprie colpe. Io non potevo fare nulla, ho preso atto della loro decisione. E sono qui per dirvi che la società ha esaurito la pazienza: abbiamo fatto di tutto per Crotone, la squadra ha fatto una cosa che poche volte succede. Da oggi la palla passa ai fatti».

GIGLIOTTI – «Siamo uomini, prima che giocatori. Stimiamo il nostro allenatore e secondo noi le colpe sono nostre e ce le assumiamo tutte. Oggi siamo qua per ribadirlo. Lo abbiamo detto anche al presidente e gli abbiamo chiesto un passo indietro per poter continuare con Zauli. Ci prendiamo le nostre responsabilità, faremo vedere con i fatti che abbiamo preso la decisione giusta».

