L’Inter è già al lavoro per assicurarsi l’erede di Onana: il nome caldo è quello di Yann Sommer, per il quale, riporta Fabrizio Romano, l’Inter ha già preparato la prima offerta da presentare al Bayern di circa 6 milioni di euro.

Inter have already prepared an opening bid for Yann Sommer — talks expected around €6m.

Plan to submit proposal once Onana deal is closed with Man Utd.

Inter plan remains to negotiate for both Sommer and Anatolij Trubin as they’ve to replace both Onana and Handanović. pic.twitter.com/Dze6aAouge

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2023