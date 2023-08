Inter, avventura in B per Fontanarosa Le ultime sul difensore dell’Inter Primavera

Sembra essere pronto per la sua prima vera esperienza lontano dall‘Inter Alessandro Fontanarosa , difensore classe 2003.

Come riportato da CalcioFere.com, il giovane centrale sarebbe vicino alla Ternana, per un’avventura in Serie B, la prima tra i professionisti.

L’articolo Inter, avventura in Serie B per Fontanarosa Le ultime sul difensore proviene da Inter News 24.

