All’Amsterdam Arena, Inter e Barcellona si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Champions League 2022/23.

Sintesi Inter-Barcellona 0-0

Fischio d’inizio – Si parte!

3′ Possesso Barcellona – Subito il Barcellona a prendere il possesso palla, tutti i blaugrana nella metà campo dell’Inter.

8′ Tentativo Inter – Conclusione dalla distanza di Calhanoglu, palla alzata da Tre Stegen sopra la traversa.

17′ Occasione Barcellona – Cross basso di Dembelé, conclusione di prima intenzione facile presa di Onana.

20′ Tentativo Inter – Sugli sviluppi di un angolo dell’Inter, conclusione dell’esterno deviato in angolo.

23′ Check VAR – Proteste dell’Inter per un tocco di mano in area di Garcia. Check del VAR per il tocco di mano, Vincic va al monitor per rivedere le immagini. Non é rigore per l’Inter, valutato il fuorigioco precedente di Lautaro sull’azione del potenziale poco di mano.

Inter-Barcellona 0-0: risultato e tabellino

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. Allenatore: Xavi Hernandez

