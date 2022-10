Inter Barcellona, blaugrana sospettosi per l’arbitraggio del match di San Siro: spunta un’ipotesi legata alla Superlega

Come analizzato dal Corriere dello Sport, il Barcellona non presenterà alcuna denuncia a Nyon per l’arbitraggio del match perso contro l’Inter.

In casa blaugrana, però, c’è il sospetto di possibili ritorsioni legate alla Superlega. Non sono previste al momento mosse in questa direzione, ma in ogni caso i catalani hanno chiesto di non essere più diretti da Van Boekel, che l’altra sera era al VAR.

L’articolo Inter Barcellona, blaugrana sospettosi: c’entra qualcosa la Superlega proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG