Kessié, Umtiti, Alba e Brozovic al centro delle trattative tra le due squadre, vediamo la situazione tra Inter e Barcellona.

Durante una trasferta a Oporto, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, e il direttore sportivo, Mateu Alemany, hanno avuto l’opportunità di parlare con l’agente Jorge Mendes e di tenere un incontro di mercato con Marotta e Ausilio, come riportato dal quotidiano Sport. Secondo la fonte, l’Inter sarebbe ancora interessata a Kessié e Jordi Alba, mentre starebbe valutando la situazione di Samuel Umtiti.

Inoltre, si è parlato di un possibile scambio tra il Barcellona e l’Inter, che potrebbe coinvolgere Marcelo Brozovic, con l’obiettivo principale dell’Inter che rimane Franck Kessié. Nonostante il giocatore sia riluttante a lasciare la Spagna, se dovesse essere convinto, le due squadre dovrebbero trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Il Barcellona sarebbe disposto a organizzare l’operazione, imponendo come condizione lo scambio con Brozovic. La decisione finale verrà presa alla fine della stagione, in base alla volontà di Kessié, che recentemente sta avendo una certa continuità di gioco. L’Inter sta monitorando attentamente la situazione di Umtiti e sta ancora valutando Jordi Alba, che già lo scorso anno era nel mirino del club milanese. Inter e Barcellona mantengono contatti regolari e potrebbe essere probabile che una di queste operazioni vada in porto nel prossimo mercato.

