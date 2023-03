L’attaccante francese ha comunicato al club tedesco di non voler rinnovare il contratto e l’Inter ha già presentato un’offerta.

L’Inter sta ancora seguendo da vicino la situazione di Marcus Thuram. L’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, ha comunicato al club tedesco di non voler rinnovare il suo contratto. L’Inter segue Thuram da un po’ di tempo e ha già presentato un’offerta all’entourage del giocatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport De, il giocatore ha ancora l’intenzione di lasciare il Gladbach a parametro zero. Il Bayern Monaco non sarebbe più interessato all’acquisto di Thuram, e anche il Chelsea avrebbe abbandonato l’idea di prenderlo. Infatti, i Blues erano molto interessati all’attaccante durante il mercato invernale, ma ora hanno altri piani per quel ruolo. In questo scenario, l’Inter avrebbe quindi molta meno concorrenza per poter acquisire il giocatore a parametro zero.

