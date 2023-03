La trattativa è in corso e i dirigenti dell’Inter hanno incontrato l’intermediario per gettare le basi dell’operazione con il club belga.

L’Inter sta compiendo dei passi decisi verso Tajon Buchanan, un esterno destro del Bruges il cui contratto scade nel 2025. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i dirigenti dell’Inter, pronti a sostituire Dumfries con il canadese, avrebbero incontrato l’intermediario Giuffrida alcuni giorni fa a Milano per iniziare una trattativa con il club belga.

Calciomercato.com afferma che i nerazzurri è convinta dell’operazione e vuole includere Buchanan nella rosa dei propri giocatori, al posto di Dumfries. Il costo del cartellino di Buchanan è poco più di 10 milioni di euro, ma questo non rappresenta un problema per i nerazzurri, che spera di guadagnare tra i 25 e i 30 milioni di euro dalla cessione di Dumfries. Al momento, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, sta preparando il terreno per la trattativa, e ha recentemente incontrato l’intermediario Gabriele Giuffrida al Bulgari Hotel di Milano per discutere della possibilità di portare Buchanan in Italia.

