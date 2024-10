Il centrocampista sardo va sicuramente lodato per il sacrificio in un ruolo non suo ma la differenza col titolare è ampia. Nell’universo calcistico, la presenza o l’assenza di un singolo giocatore può portare a dinamiche totalmente diverse all’interno della squadra. Questo principio si riflette pienamente nell’Inter, dove la figura di Hakan Calhanoglu segna una distinzione netta nelle prestazioni e nell’approccio tattico del team. Con il centrocampista fuori per infortunio, l’allenatore Simone Inzaghi si trova di fronte a una sfida notevole, soprattutto con l’importante incontro contro la Juventus all’orizzonte. Il sostituto Per le assenze del turco ed in contemporanea anche della sua riserva Asllani, Inzaghi durante le partite contro la Roma e lo Young Boys in Champions League ha scelto di affidare la regia all’adattato Nicolò Barella. Questa mossa, tuttavia, non ha sortito gli effetti sperati. Le conseguenze della scelta L’Inter ha sì vinto entrambe le gare ma lo sviluppo della […]

Leggi l’articolo completo Inter: Barella da regista convince poco per tutta una serie di dati, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG