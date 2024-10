L’estremo difensore della Juventus ha vissuto tantissimi anni nel settore giovanile nerazzurro. Inter-Juve sarà una gara particolarissima per Michele Di Gregorio: il portiere in un’intervista rilasciata a La Repubblica prova a raccontare le sue emozioni. “Ho avuto bisogno di fare uno step alla volta”. “Se sei nella Primavera dell’Inter ti credi già giocatore, hai gli sponsor, le comodità, ti sembra tutto già fatto. Anch’io ero andato oltre, ma sono stato bravo a tornare indietro”. Gli idoli “Io tifoso dell’Inter? In realtà in famiglia erano milanisti, mentre io ho sempre ammirato più i giocatori che le squadre: Kakà e Abbiati, Zanetti e Julio Cesar, Buffon e Del Piero, la cui non reazione quando a Roma prese quello schiaffo da Cufrè ha per me un valore immenso. Ho ammirato Handanovic, è stato un sogno allenarmi con lui, avere i suoi consigli. Non ho mai capito perché si debba odiare uno solo perché è di un’altra squadra”. Il ritorno a San […]

Leggi l’articolo completo L’ex Di Gregorio: “C’è una cosa che non dimenticherò mai dell’Inter”, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG