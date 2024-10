I nerazzurri arrivano alla sfida di domani contro la Juventus dopo la vittoria risicata in Champions League che ha fatto capire diverse cose. Massimo Orlando ha criticato la prestazione dell’Inter contro lo Young Boys: ecco le sue impressioni a TMW Radio. “L’Inter di Berna Difficile commentarla. Era un campo in sintetico che ti condiziona, non era la migliore Inter e c’è stato un turnover massiccio”. “Quando è entrato soprattutto Dimarco è cambiata la partita, con i suoi inserimenti. Arnautovic e Taremi hanno faticato tanto, poi quando metti alla fine Lautaro e Thuram, i titolari, l’Inter ha sfruttato l’occasione, anche se a fatica. Non era semplice poi, perché un pensierino alla Juventus lo ha fatto. Portati a casa tre punti importantissimi”. La sottolineatura “La rosa dell’Inter è profonda e di qualità, ma dobbiamo ammettere che non sono tutti uguali. Quando le cose vanno bene puoi cambiarne anche 11 e magari in […]

Leggi l’articolo completo Inter: l’ex centrocampista attacca 3 giocatori, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG