L’ex attaccante Gianfranco Zola ha anticipato i temi del derby d’Italia che si giocherà domenica a San Siro. Tuttosport ha intervistato Gianfranco Zola per un parere sulla sfida di domani tra Inter e Juventus. “I due Thuram crescono benissimo, mi sembra. Sono entrambi molto bravi. Io conosco molto meglio Marcus e, quando l’ho visto per la prima volta l’anno in Inter-Cagliari, ho detto “cacchio, questo è veramente bravo” e da lì è stato un crescendo. Marcus è un giocatore moderno, forte tecnicamente, veloce, bravo di testa, veramente completo“. Su Inter-Juve “Queste sono partite importantissime, in cui il risultato è fondamentale per dare tante certezze e sicurezze in più, per contro quella che perde potrebbe avere qualche contraccolpo. Lo ritengo uno scontro diretto molto importante. Dovesse perdere l’Inter non sarebbe certo una cosa bella perché pure per Inzaghi ci sarebbero degli strascichi da gestire”. La sfida degli allenatori “Inter-Juve è importante per entrambi, non conta che Thiago abbia appena […]

