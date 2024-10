L’allenatore della Juventus, anch’egli un ex, ha le idee chiare su cosa vuole che faccia la sua squadra domani. Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Inter. “La Juve deve giocare la sua partita, al massimo come sempre, portando il match dove conviene a noi e non a lui. L’Inter è la squadra che ha vinto l’ultimo campionato, è la favorita assieme al Napoli. Siamo pronti a fare la partita che dobbiamo per metterla in difficoltà”. Ex di turno “Ho giocato nell’Inter, nel Barcellona e nel Psg. Ovunque mi sono sempre comportato nel modo giusto con tutte le persone, senza interessi personali. Forse per questo vengo sempre riaccolto bene da ex, ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto sentire a mio agio”. Il portiere titolare “Vedremo chi giocherà domani, ma tutti possono essere importanti”. Sulla corsa Scudetto “La mia non è un’opinione, è un’oggettività che […]

